Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Der dritte Sohn

SAT.1Staffel 1Folge 196
Der dritte Sohn

Der dritte SohnJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 196: Der dritte Sohn

24 Min.Ab 12

Anna und Jonas versuchen, mit dem Abstand zwischen ihnen klarzukommen. Als schließlich herauskommt, dass Alexander ein möglicher Nachkomme Roberts ist, scheint Anna zunächst die Einzige zu sein, die dem Fremden Glauben schenkt ... Alexander hat endlich seine wahre Identität preisgegeben und die Brodas sind zunächst geschockt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen