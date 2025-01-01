Anna und die Liebe
Folge 201: Nicht nach Plan
23 Min.Ab 12
Anna und Jonas erwachen nach ihrer gemeinsamen Nacht und gehen ohne ein klärendes Gespräch auseinander, denn er muss zu seiner Hochzeit mit Katja! Sie sind völlig durch den Wind, beginnen aber dennoch, sich für die Hochzeit fertigzumachen. Anna ist allerdings schon bald mit ihrer Rolle als Trauzeugin hoffnungslos überfordert und auch Jonas gerät in seiner Überforderung mit Alexander in Streit.
