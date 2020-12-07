Die geplatzte HochzeitJetzt kostenlos streamen
Anna und die Liebe
Folge 202: Die geplatzte Hochzeit
23 Min.Folge vom 07.12.2020Ab 12
Katja ist von Jonas' Hochzeitsabsage zutiefst verletzt. Während Anna glaubt, Jonas nun für immer verloren zu haben, leidet dieser unter seinem Gefühlschaos und erkennt, dass er eine Entscheidung treffen muss. Sein erster Weg führt zu Anna, der er ein überraschendes Geständnis macht ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen