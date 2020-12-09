Anna und die Liebe
Folge 205: Starke Mitarbeiter
24 Min.Folge vom 09.12.2020Ab 12
Während Anna sich schweren Herzens von Susanne und Paloma verabschiedet, entdeckt Vanessa Unterlagen, die Annas herausragende Rolle in der Agentur belegen. Vanessa ist klar, dass sie eine Kreditempfehlung für die Agentur nur aussprechen kann, wenn Anna zurückkehrt. Katja jedoch will auf keinen Fall, dass ihre Schwester wieder in Jonas' Nähe kommt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen