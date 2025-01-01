Anna und die Liebe
Folge 217: Überraschende Wendung
23 Min.Ab 12
Nachdem Anna Vanessa erzählt hat, wie glücklich sie ist, fühlt sich Paloma immer mehr vernachlässigt und gerät in einen Streit mit Anna. Diese kann Palomas Eifersucht nicht verstehen. Sie freut sich einfach über ihre Freundschaft mit Vanessa, bis diese eine überraschende Wendung nimmt...
