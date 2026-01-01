Anna und die Liebe
Folge 225: Mysteriöses Geheimnis
24 Min.Ab 12
Anna ist verstört, als Alexander sie wütend stehen lässt. Zurück in der Agentur ist er wieder völlig gefasst - bis Gerrit ihn en passant erneut an seine dunkle Vergangenheit erinnert. Zunächst reagiert Alexander darauf souverän, doch dann treiben Gerrit und Katja es zu weit und er rastet aus ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
