Anna und die Liebe

Einer lügt

SAT.1Staffel 1Folge 229
Einer lügt

Anna und die Liebe

Folge 229: Einer lügt

23 Min.Ab 12

Nachdem Gerrit sich selbst verletzt hat, beschuldigt er lauthals Alexander, ihn tätlich angegriffen zu haben. Alexander ergreift wütend die Flucht und Gerrits Plan scheint endgültig aufzugehen ... Lily erkennt, wie teuer London ist. Sie braucht mindestens einen Extra-Job, um ihr Tanzstudium in der englischen Metropole finanzieren zu können.

