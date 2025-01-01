Anna und die Liebe
Folge 229: Einer lügt
23 Min.Ab 12
Nachdem Gerrit sich selbst verletzt hat, beschuldigt er lauthals Alexander, ihn tätlich angegriffen zu haben. Alexander ergreift wütend die Flucht und Gerrits Plan scheint endgültig aufzugehen ... Lily erkennt, wie teuer London ist. Sie braucht mindestens einen Extra-Job, um ihr Tanzstudium in der englischen Metropole finanzieren zu können.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen