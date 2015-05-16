Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spurensuche

SAT.1Staffel 1Folge 232vom 16.05.2015
Folge 232: Spurensuche

24 Min.Folge vom 16.05.2015Ab 12

Anna will die Anschuldigungen wegen Gerrits Intrige nicht auf sich beruhen lassen und Jonas beweisen, dass die aktuelle Kampagne aus ihrer Feder stammt. Jonas steckt in einem tiefen Konflikt: Gerrit hat Annas Kampagne zwar tatsächlich schamlos geklaut, aber damit auch einen überlebenswichtigen großen Auftrag für Broda & Broda an Land gezogen.

