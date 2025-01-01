Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Ernste Absichten

SAT.1Staffel 1Folge 249
Ernste Absichten

Ernste AbsichtenJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 249: Ernste Absichten

23 Min.Ab 12

Jonas meint es diesmal wirklich ernst mit seiner Trennung von Katja, was sie auch deutlich spürt. Aber noch ist er sich nicht sicher, ob er Anna sagen wird, was er für sie empfindet ... Anna wird sich darüber klar, dass sie sich tatsächlich in Alexander verliebt hat. Bei der Vorbereitung auf den großen Kampf mit Dimitri Blochtin sucht sie nach einer Möglichkeit, sich ihm zu offenbaren ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen