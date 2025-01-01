Anna und die Liebe
Folge 249: Ernste Absichten
23 Min.Ab 12
Jonas meint es diesmal wirklich ernst mit seiner Trennung von Katja, was sie auch deutlich spürt. Aber noch ist er sich nicht sicher, ob er Anna sagen wird, was er für sie empfindet ... Anna wird sich darüber klar, dass sie sich tatsächlich in Alexander verliebt hat. Bei der Vorbereitung auf den großen Kampf mit Dimitri Blochtin sucht sie nach einer Möglichkeit, sich ihm zu offenbaren ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen