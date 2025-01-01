Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 250
Anna und die Liebe

Folge 250: Späte Reue

22 Min.Ab 12

Anna im Glück: Endlich hat sie Alexander geküsst und will ihm auf der Hochzeitsfeier von Lily und Lars eine Liebeserklärung machen, nicht ahnend, dass sie Jonas damit mitten ins Herz trifft ... Jonas muss mit ansehen, wie Anna und Alexander ein Paar werden. Das versetzt seinem Herzen einen Stich: Anna ist offensichtlich für immer verloren.

SAT.1
