Anna und die Liebe
Folge 253: Große Liebe
23 Min.Ab 12
Anna und Alexander drehen gemeinsam den Probe-Spot für die "Metzi"-Kampagne. Alles läuft wunderbar, und auch der Auftraggeber ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Oktopus erhält den Auftrag, den Spot für den Schokoriegel international in den großen Metropolen der Welt zu drehen. Aber Anna und Alexander wird schnell klar, dass sie ein Projekt dieser Größenordnung nicht allein stemmen können ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
