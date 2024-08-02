Anna und die Liebe
Folge 53: Zum Zug kommen
24 Min.Folge vom 02.08.2024Ab 12
Aufgelöst erzählt Anna Ulrich von den gefälschten Marktforschungs-Unterlagen, denn der hatte sie bei ihrer Tausch-Aktion erwischt. Um die Fälschungen endgültig zu vernichten, schreddert sie die Papiere, unwissend, dass es sich um die Originale handelt. Die echten Ergebnisse hätten Jonas' Kampagne einen klaren Sieg bescheinigt, doch nun erhält er ein vernichtendes Urteil.
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
