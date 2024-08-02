Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 53vom 02.08.2024
Folge 53: Zum Zug kommen

24 Min.Folge vom 02.08.2024Ab 12

Aufgelöst erzählt Anna Ulrich von den gefälschten Marktforschungs-Unterlagen, denn der hatte sie bei ihrer Tausch-Aktion erwischt. Um die Fälschungen endgültig zu vernichten, schreddert sie die Papiere, unwissend, dass es sich um die Originale handelt. Die echten Ergebnisse hätten Jonas' Kampagne einen klaren Sieg bescheinigt, doch nun erhält er ein vernichtendes Urteil.

