Anna und die Liebe

In Gefahr

SAT.1Staffel 1Folge 75vom 30.08.2024
Folge 75: In Gefahr

23 Min.Folge vom 30.08.2024Ab 12

Sprachlos steht Anna bei der Präsentation vor dem Kunden. Jannick vergisst für den Moment, dass er jetzt für die Konkurrenz arbeitet und steht ihr zur Seite. Sie schafft es tatsächlich, den Pitch zu gewinnen - Jonas ist begeistert und überträgt ihr noch mehr Verantwortung.

