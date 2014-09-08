Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Gefahr im Verzug

SAT.1Staffel 1Folge 87vom 08.09.2014
Folge 87: Gefahr im Verzug

23 Min.Folge vom 08.09.2014Ab 12

Anna ist sehr glücklich über Jannicks Verlobungsring und gesteht Paloma, dass sie nun der festen Überzeugung ist, in ihm den Richtigen gefunden zu haben - Susanne und Armin freuen sich aus unterschiedlichen Gründen über die Verlobungen. Jannick überrascht Anna mit einem romantischen Date in der Agentur, aber es endet für ihn tragisch ...

