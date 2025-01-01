Anna und die Liebe
Folge 90: Schlimmer Besuch
23 Min.Ab 6
Anna wird von den Lanfords für die Putzfrau gehalten und schafft es nicht, das Missverständnis aus der Welt zu räumen. Wie peinlich! Die Brodas sind entsetzt über den verpatzten Termin und versuchen zu retten, was zu retten ist. Als die Lanfords endlich die Schöpferin der Kampagnenidee kennenlernen wollen, wird Annas großer Auftritt für die Firma zum Desaster ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
6
