Anna und die Liebe
Folge 91: Verständnis
24 Min.Ab 12
Jonas deckt Annas absurdes Verhalten vor dem Kunden, sagt ihr dann aber unter vier Augen, wie untragbar er ihr unprofessionelles Verhalten findet. Dennoch erhält sie von ihm eine neue Chance, ihren Kampagnenentwurf zu präsentieren. Sie ist entschlossen, diese Chance zu nutzen. Natascha will auf jeden Fall verhindern, dass Jonas und Robert den Auftrag erhalten und setzt Anna massiv unter Druck ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
