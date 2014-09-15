Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 98vom 15.09.2014
23 Min.Folge vom 15.09.2014Ab 12

Jannick gesteht Anna, dass er schon einmal verheiratet war. Anna ist im ersten Moment geschockt, aber dann doch von seiner Ehrlichkeit angetan. Umso mehr regt sich bei ihr das schlechte Gewissen, dass sie ihm ebenso ehrlich gestehen sollte, dass sie in Jonas verliebt war ...

