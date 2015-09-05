Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 24

SAT.1Staffel 2Folge 24vom 05.09.2015
Folge 24: Episode 24

23 Min.Folge vom 05.09.2015Ab 12

Anna versucht gemeinsam mit ihrer Schwester Katja, Susanne, die ein Gefühlschaos durchlebt, emotional aufzufangen. Anna kümmert sich auch um Paloma: Als sie mitten in einem Meeting mit Alexander und Jonas sitzt - dabei geht es um eine wichtige Entscheidung für einen Folgeauftrag - erreicht sie Palomas telefonischer Hilferuf. Sofort eilt sie zu ihr, wo beide eine böse Überraschung erwartet.

Anna und die Liebe
SAT.1
Alle 5 Staffeln und Folgen