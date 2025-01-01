Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 14

SAT.1Staffel 2Folge 14
Folge 14: Episode 14

24 Min.Ab 12

Nachdem Katja sogar vor ihren Eltern nicht zugibt, was sie in der Nacht, in der Robert umkam, wirklich gesehen hat, besprechen sich Anna, Alexander und Jonas mit der Polizei. Der Kommissar macht klar, dass eine Zeugenaussage von Katja die Ermittlungen entscheidend beschleunigen würde. Alle sind sich sicher, dass Katja nicht kooperieren wird.

