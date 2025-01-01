Anna und die Liebe
Folge 1: Episode 1
23 Min.Ab 12
Für Anna und Alex scheint alles perfekt zu laufen. Der Deal zwischen Oktopus und Broda & Broda steht, und selbst Natascha ist von der Idee angetan, den Goldmannauftrag gemeinsam zu stemmen. Doch dann überschattet plötzlich ein tragisches Ereignis alles andere ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
