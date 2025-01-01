Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 19

SAT.1Staffel 2Folge 19
Episode 19

Anna und die Liebe

Folge 19: Episode 19

22 Min.Ab 12

Gemeinsam mit Alexander entwickeln Anna und Ingo einen Plan: Sie schreiben in Jaeckis Namen einen Brief an Armin, mit dem Angebot für einen weiteren Drogendeal. Dieser Test soll Gewissheit schaffen: Ist Armin wirklich bereit, gegen Geld Drogen in der Goldelse zu verstecken?

