Anna und die Liebe
Folge 19: Episode 19
22 Min.Ab 12
Gemeinsam mit Alexander entwickeln Anna und Ingo einen Plan: Sie schreiben in Jaeckis Namen einen Brief an Armin, mit dem Angebot für einen weiteren Drogendeal. Dieser Test soll Gewissheit schaffen: Ist Armin wirklich bereit, gegen Geld Drogen in der Goldelse zu verstecken?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen