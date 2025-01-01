Anna und die Liebe
Folge 7: Episode 7
23 Min.Ab 12
Während Anna enttäuscht ist, dass Gerrit seine Anteile an Darcy & Doyle verkauft hat, reagiert Alexander eher erleichtert. Als Annett Darcy die Metzi-Kampagne mit einem begleitenden Event aufpeppen will, widersetzt sich Anna und erfährt Unterstützung von Jonas. Anna ist irritiert, als Alexander Annetts Idee befürwortet ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen