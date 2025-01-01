Anna und die Liebe
Folge 11: Episode 11
22 Min.Ab 12
Jonas hat von Natascha die Wahrheit über Roberts Tod erfahren. Er steht unter Schock und will weder seine Mutter noch Gerrit davonkommen lassen. Als er auf Gerrit losgehen will, ist es Anna, die Schlimmeres verhindert ... Alexander sehnt sich nach Zuwendung, aber Anna wird fast wahnsinnig vor Sorge um Jonas ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
