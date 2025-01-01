Anna und die Liebe
Folge 20: Episode 20
23 Min.Ab 12
Anna, Ingo und Alexander sind verstört, als Armin sich tatsächlich bereit erklärt, für Jaecki Drogen zwischenzulagern. Ihr Vorhaben, Beweise zu sammeln und Armin zu überführen, scheitert jedoch. Als Anna erfährt, dass Armin von dem zu erwartenden Drogengeld Katjas Kaution bezahlen will und Susanne darüber sehr glücklich ist, sieht Anna sich gezwungen, ihrer Mutter die Wahrheit zu sagen ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen