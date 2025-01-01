Anna und die Liebe
Folge 3: Episode 3
23 Min.Ab 12
Dr. Mertin gibt Anna einen entscheidenden Hinweis und sie erfährt, dass sie unschuldig am Tod von Katjas Kind ist. Als sie ihre Schwester zur Rede stellt, kommt es zu einer Auseinandersetzung, die Jonas gründlich missversteht. Erst Alexander kann die Dinge wieder ins rechte Lot bringen ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
