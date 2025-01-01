Anna und die Liebe
Folge 13: Episode 13
23 Min.Ab 12
Jonas, Alexander und Anna beschließen, mit ihrem Wissen zur Polizei zu gehen. Vorher will Jonas allerdings die Videoaufnahme von Katja sehen. Als Susanne und Armin ungewollt dazustoßen, sieht Anna sich gezwungen, die beiden einzuweihen. Derweil sucht Katja - entsetzt über Gerrits Tat - den Weg zurück ins Elternhaus.
