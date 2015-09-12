Anna und die Liebe
Folge 29: Episode 29
24 Min.Folge vom 12.09.2015Ab 12
Alexander kann nicht glauben, was er da gerade von Jonas erfahren hat. Anna ist schwanger? Gleichzeitig gefällt ihm der Gedanke. Gemeinsam mit Anna besichtigt er eine weitere Wohnung, die in seinen Augen einen großen Vorteil besitzt: einen Kinderspielplatz direkt auf dem Hof! Als er Annas Irritation bemerkt, erklärt er, dass er von ihrer Schwangerschaft weiß. Anna fällt aus allen Wolken ...
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen