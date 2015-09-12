Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 29

SAT.1Staffel 2Folge 29vom 12.09.2015
24 Min.Folge vom 12.09.2015Ab 12

Alexander kann nicht glauben, was er da gerade von Jonas erfahren hat. Anna ist schwanger? Gleichzeitig gefällt ihm der Gedanke. Gemeinsam mit Anna besichtigt er eine weitere Wohnung, die in seinen Augen einen großen Vorteil besitzt: einen Kinderspielplatz direkt auf dem Hof! Als er Annas Irritation bemerkt, erklärt er, dass er von ihrer Schwangerschaft weiß. Anna fällt aus allen Wolken ...

