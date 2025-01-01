Anna und die Liebe
Folge 31: Episode 31
23 Min.Ab 12
Alexander hat Jonas eine klare Kampfansage in Bezug auf Anna gemacht: Er sei der Mann, der Anna heiraten werde und mit dem sich Anna Kinder wünsche. Jonas zieht sich hin und her gerissen von seinen Emotionen zurück und überlegt, ob er mit Anna reden und ihr seine Liebe gestehen soll. Anna selbst wird von Alexander mit einer romantischen Reise überrascht. Wie wird Jonas darauf reagieren?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen