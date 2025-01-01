Anna und die Liebe
Folge 54: Episode 54
23 Min.Ab 12
Annett spielt weiterhin mit Alexanders Ahnungslosigkeit. Jetzt will sie ihn dazu bringen, in die Ausrüstung für ein Tonstudio zu investieren, die aus einem gescheiterten Projekt von ihr und David stammt. Alexander und Jonas geraten in einem Gespräch darüber heftig aneinander ... Anna und Jonas sind mitten in den Hochzeitsvorbereitungen, als Katja ihre coole Fassade nicht mehr aufrecht halten kann.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
