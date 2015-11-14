Anna und die Liebe
Folge 56: Episode 56
24 Min.Folge vom 14.11.2015Ab 12
Anna und Jonas stehen vor dem Traualtar. Doch vor lauter Nervosität hat Jonas die Trauringe in der Goldelse vergessen. Der Retter in der Not: Alexander, der so die Möglichkeit nutzen möchte, den beiden seinen Segen zu geben. Anna und Jonas geben sich glücklich das Jawort ... Lily versucht, sich von der Enttäuschung über Lars' Poker-Coup in der Goldelse abzulenken. Dort trifft sie auf Jojo, der sie küsst.
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen