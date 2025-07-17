Anwälte im Einsatz
Folge 10: Mein Haus - Dein Haus
45 Min.Ab 12
Laura Frenzen kommt nach einem sechsmonatigen Auslandsaufenthalt nach Hause und findet nicht nur ihren Lebensgefährten mit einer fremden Frau samt Baby vor, die beiden machen ihr auch noch das Leben zur Hölle. Rechtsanwältin Brygida Braun kämpft mit allen Mitteln, um die Schmarotzer aus dem Haus zu klagen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1