Anwälte im Einsatz
Folge 8: Auf den Falschen gesetzt
45 Min.Ab 12
Hannah erfährt schockiert, dass ihr langjähriger Partner Max auf dem Papier noch mit einer anderen Frau verheiratet ist und erkundigt sich bei Anwältin Ulrike Tasic, welche Rechte sie und ihre Tochter Mira dann noch haben. Sie ahnt nicht, dass Max schon lange ein falsches Spiel spielt und über Leichen geht, um seine Ziele zu verteidigen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Alle Staffeln im Überblick
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1