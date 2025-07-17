Anwälte im Einsatz
Folge 15: Kein Platz an der Sonne
45 Min.Ab 12
Jasmin Keller ist verzweifelt: Zwei Kundinnen haben sich schwer verletzt, nachdem jemand vorsätzlich die Geräte in ihrem Sonnenstudio manipuliert hat. Rechtanwältin Alica Valiulova sucht fieberhaft nach dem Täter. Plötzlich verunglückt Jasmins Vermieter mit ihrem Auto. Der Unfall entpuppt sich als Mordanschlag, der eigentlich der jungen Mutter gegolten hat und es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1