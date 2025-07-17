Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 15
45 Min.Ab 12

Jasmin Keller ist verzweifelt: Zwei Kundinnen haben sich schwer verletzt, nachdem jemand vorsätzlich die Geräte in ihrem Sonnenstudio manipuliert hat. Rechtanwältin Alica Valiulova sucht fieberhaft nach dem Täter. Plötzlich verunglückt Jasmins Vermieter mit ihrem Auto. Der Unfall entpuppt sich als Mordanschlag, der eigentlich der jungen Mutter gegolten hat und es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

