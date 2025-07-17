Anwälte im Einsatz
Folge 12: Die gekaufte Elite
45 Min.Ab 12
Jeder Mensch hat seinen Preis. Diese Erfahrung muss die junge Lehrerin Birga machen, die sich alle Mühe mit ihren Schülern gibt, allerdings auch korrekt benotet. Weil einem reichen und mächtigen Vater ihre Benotung nicht gefällt, muss sie schon bald nicht nur um ihren Job bangen. Anwältin von Minckwitz kämpft für ihre Mandantin gegen alle Widerstände ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1