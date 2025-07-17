Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Die Schmarotzer-Tochter

SAT.1Staffel 3Folge 6
Die Schmarotzer-Tochter

Die Schmarotzer-TochterJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 6: Die Schmarotzer-Tochter

45 Min.Ab 12

Kaum ist Kathleens 18-jährige Tochter Chantal wieder bei ihr eingezogen, häufen sich die Probleme. Obwohl Kathleen beinahe pleite ist, will Chantal Ausbildungsunterhalt. Schafft es Rechtsanwalt Girgio Forliano, Kathleen vor dem finanziellen Ruin zu retten und herauszufinden, was hinter Chantals dreistem Verhalten steckt?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen