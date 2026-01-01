Anwälte im Einsatz
Folge 9: Mama Hoch 2
45 Min.Ab 12
Ein fataler Fehler in der Fruchtbarkeitsklinik vor 14 Jahren kommt ans Tageslicht: Karin und Jens Sander sind erschüttert als sie erfahren, dass ihre 14-Jährige Tochter Sophie in Wahrheit das leibliche Kind von Andrea Tebbe ist. Die kinderlose 45-Jährige setzt nun alles daran, ihre Tochter zu sich zu holen. Rechtsanwalt Ralf Vogel muss Familie Sander vor der fanatischen Mutter schützen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1