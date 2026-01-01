Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 3 Folge 9
45 Min. Ab 12

Ein fataler Fehler in der Fruchtbarkeitsklinik vor 14 Jahren kommt ans Tageslicht: Karin und Jens Sander sind erschüttert als sie erfahren, dass ihre 14-Jährige Tochter Sophie in Wahrheit das leibliche Kind von Andrea Tebbe ist. Die kinderlose 45-Jährige setzt nun alles daran, ihre Tochter zu sich zu holen. Rechtsanwalt Ralf Vogel muss Familie Sander vor der fanatischen Mutter schützen.

