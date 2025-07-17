Anwälte im Einsatz
Folge 4: Zu jung für Mrs. Robinson
45 Min.Ab 12
Claudia hat es als alleinerziehende Mutter zweier pubertierender Kinder nicht leicht. Als sie auch noch beobachtet, wie die 30-jährige Nachbarin Tatjana ihrem 15-jährigen Sohn Robert einen leidenschaftlichen Zungenkuss verpasst, trifft Claudia fast der Schlag. Schafft es Anwalt Bernd Römer der übergriffigen Nachbarin sexuellen Missbrauch an dem verblendeten Teenager nachzuweisen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1