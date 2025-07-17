Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Eine Hand wäscht die Andere

SAT.1Staffel 3Folge 24
Eine Hand wäscht die Andere

Anwälte im Einsatz

Folge 24: Eine Hand wäscht die Andere

45 Min.Ab 12

Nadine hat schreckliche Angst, für den Tod ihrer Schwiegermutter Berta verantwortlich zu sein. Bei einem harmlosen Gespräch mit einem Fremden scheint sie unbeabsichtigt einen Mord in Auftrag gegeben zu haben. Anwalt Giorgio Forliano sucht den Täter, der Nadine nun auch erpresst. Weitere Menschenleben sind in Gefahr.

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

