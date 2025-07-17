Anwälte im Einsatz
Folge 24: Eine Hand wäscht die Andere
45 Min.Ab 12
Nadine hat schreckliche Angst, für den Tod ihrer Schwiegermutter Berta verantwortlich zu sein. Bei einem harmlosen Gespräch mit einem Fremden scheint sie unbeabsichtigt einen Mord in Auftrag gegeben zu haben. Anwalt Giorgio Forliano sucht den Täter, der Nadine nun auch erpresst. Weitere Menschenleben sind in Gefahr.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1