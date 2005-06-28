Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - EKO Cobra

Folge vom 28.06.2005
ATV Die Reportage - EKO Cobra

ATV Die Reportage

Folge vom 28.06.2005: ATV Die Reportage - EKO Cobra

41 Min.

Nichts für Weicheier - das Auswahlverfahren der EKO-Cobra bringt die Aspiranten an den Rand ihrer physischen und psychischen Belastbarkeit. Aber wer Mitglied der Sondereinheit werden will muss Nerven aus Draht und einen Körper aus Stahl haben. ATV Die Reportage war beim Auswahlverfahren dabei.

