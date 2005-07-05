ATV Die Reportage - SchuldnerberatungJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 05.07.2005: ATV Die Reportage - Schuldnerberatung
49 Min.Folge vom 05.07.2005Ab 6
Hohe Handyrechnungen, neue Autos, teure Hi-Tech-Geräte. Wenn die Schuldenfalle zuschnappt hilft oft nur noch der Weg zum Schuldenberater. Der Weg aus der Misere ist steinig - und die Gläubiger oft alles andere als geduldig. ATV Die Reportage begleitet Schuldner im Kampf gegen Exekutor und Pfändung.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen