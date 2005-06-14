ATV Die Reportage - Hotel SacherJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 14.06.2005: ATV Die Reportage - Hotel Sacher
50 Min.Folge vom 14.06.2005Ab 6
Luxus und Tradition, perfekter Service und herzliche Bedienung, Stil und Geschmack. Die Geschichte des Hotel Sacher beginnt mit dem süßen Geheimnis, der Original Sacher-Torte, und setzt sich fort mit der Familie Gürtler. ATV Die Reportage wirft einen Blick hinter die Kulissen des traditionsreichen Imperiums.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen