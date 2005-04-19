Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage - Besamungsstation

Folge vom 19.04.2005
Folge vom 19.04.2005: ATV Die Reportage - Besamungsstation

50 Min. Ab 12

Rumba, Remus und Webal zählen zur Elite unter Österreichs 2 Millionen Rindern. Die Topstiere gehören der Oberösterreichischen Besamungsstation in Ried im Innkreis. 650 Besamungsstiere gibt es im ganzen Land, fast 300 davon leisten ihre Dienste in Ried. Immer dienstags und freitags läuft die Produktion, das heißt die Absamung. Dann springen 20 Stiere jeweils zweimal. Ein Sprung reicht für die Besamung von 400 bis 600 Kühen. Rupert Ecker ist einer von 1800 Eigenbestandsbesamern, den die Station mit Spermien beliefert. Er hat einen Workshop besucht und darf die Besamung der 50 Kühe in seinem Stall seither selbst durchführen.

