ATV Die Reportage - Tierische LiebeJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 31.05.2005: ATV Die Reportage - Tierische Liebe
Giacomo war über zehn Jahre Sabine Branaghs Lebensgefährte und ihre ganz große Liebe. Nun ist er tot und sie weiß bereits jetzt: keiner wird seinen Platz jemals einnehmen können. Deshalb hat er eine aufwändige Beerdigung und ein besonders schönes Grab verdient - auf einem Tierfriedhof. 900 Euro lässt sich Frauchen die Beerdigung kosten. Monica Arthold hat acht Lebensgefährten. Die 66-jährige, kinderlose Pensionistin teilt seit 30 Jahren ihre Wohnung mit Meerschweinchen. Ihren gesamten Tagesablauf, richtet sie nach den Bedürfnissen der krankheitsanfälligen Tierchen. Aber nicht nur das. Ihnen zu Ehren hat sie sogar einen Stammtisch gegründet und einen Feiertag durchgesetzt. Für alle Tiere, die nicht so heiß geliebt werden gibt es auch einen Platz. Die Alten, die Kranken, die verloren gegangenen landen in Wiens Tierschutzhaus. 15 000 Tiere finden so jedes Jahr, zumindest vorübergehend, ein neues Zuhause. Wolfgang Bernleither ist mit der Tierrettung immer dann im Einsatz, wenn die Vierbeiner nicht selbst vom Finder oder Besitzer in die neue Bleibe gebracht werden können.