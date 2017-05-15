ATV Die Reportage Spezial - Österreich feiert Jetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 15.05.2017: ATV Die Reportage Spezial - Österreich feiert
Folge vom 15.05.2017
Im Feste feiern macht uns Österreichern in Europa so schnell keiner was nach. Ob jugendlich frech und frisch oder traditionell-folkloristisch – die Vielfalt an Festivitäten und Kirtagen in unserem Land ist groß. Moderator Andreas Moravec macht sich auf und begleitet die Feierlichkeiten und die dazugehörigen Vorbereitungen von zwei beliebten Festen: dem Spitzer Marillenkirtag in der Wachau und dem Gmundner Lichterfest am Oberösterreichischen Traunsee. Auf seiner Tour mit zahlreichen Blicken hinter die Kulissen der Vorbereitung, lernt Andi nicht nur die perfekte Marillenmarmelade zuzubereiten, sondern auch Volkstanzen, viel über österreichische Traditionen und wie man nicht Wasserski fährt.
Produktion:AT, 2005
