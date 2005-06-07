ATV Die Reportage - FahrschuleJetzt kostenlos streamen
Folge vom 07.06.2005: ATV Die Reportage - Fahrschule
Fast jeder hat ihn: Den Führerschein. Eine leichte Übung also, denken die meisten. Weit gefehlt! Bevor er endlich Auto fahren darf, muss der blutige Anfänger heute rund 800 Kilometer hinter sich bringen und dafür ca. 2000 Euro ausgeben. "Rechts vor Links" beherrschen zwar viele in der Theorie - nicht aber in der Praxis. Die ATV Reportage hat Fahrschüler und Fahrlehrer begleitet, die Schwierigkeiten haben, sich im Schilderwald und auf den Straßen zurechtzufinden.
