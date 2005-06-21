Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Camper

Folge vom 21.06.2005
ATV Die Reportage - Camper

Folge vom 21.06.2005: ATV Die Reportage - Camper

49 Min. Ab 6

Nicht das Luxushotel an der Côte D'Azur, nicht die Finca auf Mallorca - ein Wohnmobil ist das liebste Feriendomizil vieler Österreicher. Der Reiz: Billig-Urlaub auf Achse. Aber Camper wollen nicht immer mobil sein - seit vielen Jahren ebenso beliebt: das Dauercampen!

