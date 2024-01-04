Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger

Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger: Traumgärten auf Mallorca

ORF2Staffel 1Folge 1vom 04.01.2024
Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger: Traumgärten auf Mallorca

Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger

Folge 1: Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger: Traumgärten auf Mallorca

42 Min.Folge vom 04.01.2024

Mallorca wird gern als Perle des Mittelmeeres bezeichnet. Das Wechselspiel von wilder Natur, versteckten Oasen und pulsierendem Leben lockt heute immer mehr Touristen aus ganz Europa an. Auch Karl Ploberger kann sich der Magie dieser Insel nicht entziehen. Er wandelt zwischen duftenden Pinien, Orangenhainen sowie schönen Weinreben im Hinterland und entdeckt versteckte, imposante Traumgärten, die den Touristen größtenteils verborgen bleiben. Bildquelle: ORF/Allfilm

