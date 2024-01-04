Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger: Traumgärten auf MallorcaJetzt kostenlos streamen
Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger
Folge 1: Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger: Traumgärten auf Mallorca
42 Min.Folge vom 04.01.2024
Mallorca wird gern als Perle des Mittelmeeres bezeichnet. Das Wechselspiel von wilder Natur, versteckten Oasen und pulsierendem Leben lockt heute immer mehr Touristen aus ganz Europa an. Auch Karl Ploberger kann sich der Magie dieser Insel nicht entziehen. Er wandelt zwischen duftenden Pinien, Orangenhainen sowie schönen Weinreben im Hinterland und entdeckt versteckte, imposante Traumgärten, die den Touristen größtenteils verborgen bleiben. Bildquelle: ORF/Allfilm
