Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger - Die geheimen Gärten von Venedig

ORF2Staffel 1Folge 10vom 09.05.2024
44 Min.Folge vom 09.05.2024

Venedig ist bekannt für seine Kanäle, seine Brücken, die engen Gassen und die vielen Sehenswürdigkeiten. An Gärten denkt beim Besuch dieser Stadt wohl kaum jemand. Und tatsächlich, ein Venezianer muss sich mit 1,5 m2 öffentlichem Garten begnügen, was sehr wenig ist im Vergleich zu beispielsweise 40 m2 in London. Karl Ploberger macht sich auf die Suche und findet sie, diese Gartenperlen, die hinter hohen Mauern vor neugierigen Blicken versteckt sind oder am Rand der Kanäle liegen und für Spaziergänger unerreichbar sind. Er führt die Zuseher an die unbekannten, grünen Ecken Venedigs, von Palastgärten über Klostergärten bis hin zu kleinen Privatgärten und öffentlichen Parks. Außerdem besucht er die Friedhofsinsel sowie den Gemüsemarkt und genießt dabei den Charme der historischen Altstadt. Bildquelle: ORF/Karl Ploberger

ORF2
