Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger: Historisch bis modern - Spanische GartenkunstJetzt kostenlos streamen
Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger
Folge 7: Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger: Historisch bis modern - Spanische Gartenkunst
„Nach Madrid ist nur der Himmel schöner“, besagt ein spanisches Sprichwort. Viele Schönheiten meisterlicher Gartenkunst in Madrid und Umgebung entdeckt Biogärtner Karl Ploberger auf seiner Reise in die spanische Hauptstadt. Historische Schlossanlagen, moderne Privatgärten und ein exotischer Wüstengarten - grüne Oasen gibt es hier reichlich. Eines haben hier alle Pflanzen gemeinsam: robust und trockenheitsverträglich müssen sie sein. Denn das Wetter in Zentralspanien ist extrem: heiße, trockene Sommer und verhältnismäßig kalte Winter. Und dennoch - Madrid blüht, wie die grünen Paradiese voller Düfte und Farbenpracht zeigen. Bildquelle: ORF/Ralph Huber-Blechinger
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick