Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger

Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger: Historisch bis modern - Spanische Gartenkunst

ORF2Staffel 1Folge 7vom 04.02.2024
Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger: Historisch bis modern - Spanische Gartenkunst

Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger: Historisch bis modern - Spanische GartenkunstJetzt kostenlos streamen

Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger

Folge 7: Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger: Historisch bis modern - Spanische Gartenkunst

26 Min.Folge vom 04.02.2024

„Nach Madrid ist nur der Himmel schöner“, besagt ein spanisches Sprichwort. Viele Schönheiten meisterlicher Gartenkunst in Madrid und Umgebung entdeckt Biogärtner Karl Ploberger auf seiner Reise in die spanische Hauptstadt. Historische Schlossanlagen, moderne Privatgärten und ein exotischer Wüstengarten - grüne Oasen gibt es hier reichlich. Eines haben hier alle Pflanzen gemeinsam: robust und trockenheitsverträglich müssen sie sein. Denn das Wetter in Zentralspanien ist extrem: heiße, trockene Sommer und verhältnismäßig kalte Winter. Und dennoch - Madrid blüht, wie die grünen Paradiese voller Düfte und Farbenpracht zeigen. Bildquelle: ORF/Ralph Huber-Blechinger

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger
ORF2
Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger

Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger

Alle 1 Staffeln und Folgen